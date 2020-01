Maestro José Eduardo Gomes "feliz e realizado" pelo prémio do European Union Conducting Competition

Para além desta distinção, o maestro português conquistou ainda o troféu para "melhor interpretação Beethoven", na comemoração dos 250 anos do nascimento do compositor alemão.Ouvido esta tarde pela Antena1, José Eduardo Gomes lembrou que o concurso reuniu músicos de todo o mundo, após uma semana intensa de competição, em quatro rondas, com cerca de 300 maestros.O português é maetro titular da Orquestra Clássica da Faculdade Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), Professor na Escola Superior de Música e das Artes do Espetáculo do Porto, onde trabalha com as várias Orquestras.

Para além disso, José Eduardo Gomes tem vários projetos.