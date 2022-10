"Máfia do Sangue". Ministério Público quer levar sete arguidos a julgamento

O Ministério Público pede que sete arguidos do caso Máfia do Sangue sejam levados a julgamento. No debate instrutório invocou os crimes praticados no alegado esquema de negócio do plasmas sanguíneo. Entre os arguidos estão o ex-presidente do INEM Luís Cunha Ribeiro e o ex-administrador da Octafarma Paulo Lalanda e Castro.