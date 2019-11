Máfia do Sangue. MP acusa formalmente sete dos 12 arguidos

Entre os acusados estão o antigo presidente do INEM, Luís Cunha Ribeiro, e também Paulo Lalanda e Castro, ex-administrador da Octapharma, acusados de corrupção e de branqueamento de capitais.



Seis pessoas e uma empresa vão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, recebimento indevido de vantagem, falsificação de documentos, abuso de poder e branqueamento de capitais.



O Ministério Público sustenta que foi montado um esquema para conseguir ganhar uma posição de monopólio no mercado do plasma e no fornecimento de derivados do sangue aos hospitais públicos.



Há ainda uma médica e uma farmacêutica suspeitas de corrupção, ambas elementos de júris de concursos públicos e ligadas a instituições de hemofilia.



Na acusação é pedida ainda a condenação de dois arguidos na pena acessória de proibição do exercício de funções, bem como a perda de vantagens a favor do Estado em imóveis e mais de 5 milhões de euros.



O designado inquérito "Ó Negativo" foi liderado pela Polícia Judiciária com a cooperação internacional das autoridades suíças em articulação com as equipas da Eurojust.