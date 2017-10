Magistrados esperam que advogados não procurem adiar sentença

Foto: Reuters

Para além do despacho de acusação da Operação Marquês, o Ministério Público decidiu extrair 15 certidões para posterior investigação em processo autónomo.



Foi igualmente recolhida vasta documentação, quer em suporte de papel, quer digital. A complexidade do processo, segundo diz António Ventinhas, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, explica a demora do despacho de acusação.



António Ventinhas espera agora, na entrada do processo em julgamento, que os prazos sejam mais curtos e que não sejam apresentadas pelos advogados sucessivas medidas para adiar a sentença.