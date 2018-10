Magistrados MP alertam para o risco de acabar a especialização

Reuters

Reunidos em Viseu, no encontro do Sindicato do Magistrados do Ministério Público, o presidente António Ventinhas lembra que são necessários mais profissionais, refere mesmo cerca de 200, para que a especialização continue a ser uma mais valia.



A revisão do estatuto dos magistrados é outra reivindicação antiga. O documento precisa de melhorias, dizem os magistrados do Ministério Publico, e lamentam que a legislatura esteja a chegar ao fim sem que a discussão tenha sido feita no parlamento.