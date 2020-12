MAI admite que diretora do SEF poderia ter-se demitido mais cedo

O ministro da Administração Interna faz mea culpa, no caso da morte no SEF. Eduardo Cabrita admite que cometeu erros, quer de tempo, quer de avaliação, depois da tortura e homicídio de um cidadão ucraniano que estava à guarda do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.



Quanto à polémica a envolver o director nacional da PSP, e as declarações sobre uma possível fusão com o SEF, no final de um encontro com o Presidente da República, Eduardo Cabrita sublinhou que esta situação "não pode repetir-se". Mas o ministro da Administração Interna decidiu manter a confiança em Magina da Silva.