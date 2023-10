MAI confirma envio de operacionais e meios para a Madeira

O ministro disse ainda que o pedido foi feito na "ultima hora" pelas autoridades de proteção civil da Madeira à ANEPC.



Dois incêndios estão em curso na Região Autónoma da Madeira, sendo o maior o que lavra no concelho da Calheta e está a ser combatido por 92 operacionais de todos os corpos de bombeiros da região, apoiados por 26 veículos e um meio aéreo.



O outro, de menor dimensão, lavra no Curral das Freiras, no concelho de Câmara de Lobos, estando a ser combatido por 10 operacionais com quatro veículos.







José Luís Carneiro falava por ocasião da apresentação do novo programa para aquisição de 81 veículos florestais no valor de 14 milhões de euros.

As viaturas em causa têm capacidade para projetar "mais de 300 mil litros de água, o equivalente a 60 canadairs", refere o MAI.

Esses veículos de combate a incêndios rurais deverão começar a ser disponibilizados "nos próximos 400 dias", ou seja, nos próximos meses durante o ano de 2024.