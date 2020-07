MAI determina abertura de inquérito ao que aconteceu nos canis na zona da Agrela

Em comunicado enviado às redações, lê-se que o





O incêndio atingiu dois canis na freguesia de Agrela, em Santo Tirso (Porto), e matou 54 animais este fim de semana, tendo 190 sido recolhidos com vida.



Segundo a autarquia, 113 animais foram realojados em canis municipais e associações e os restantes 77 foram acolhidos por particulares.



Entretanto, o partido Pessoas Animais e Natureza (PAN) informou que apresentou queixa ao Ministério Público por "crime contra animais de companhia" e que pedirá esclarecimentos ao ministro da Administração Interna sobre a morte destes animais na sequência do incêndio.



O Bloco de Esquerda, por seu turno, anunciou que quer explicações dos ministros da Administração Interna e da Agricultura no parlamento, bem como da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), e o PCP fez 13 perguntas ao executivo a pedir explicações exaustivas sobre o que se passou em dois abrigos em que morreram 54 animais.



Uma petição a pedir "justiça pela falta de prestação de auxílio aos animais do canil "Cantinho 4 patas", em Santo Tirso", já tinha reunido até às 09:00 de hoje mais de 115 mil assinaturas.



A associação Animal também solicitou ao Governo e ao parlamento que sejam apuradas responsabilidades no caso das mortes de animais naquele abrigo particular em Santo Tirso.







