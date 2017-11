MAI determina fiscalização da empresa de segurança da Urban Beach

RTP03 Nov, 2017, 12:21 / atualizado em 03 Nov, 2017, 12:34 | País

Este órgão consultivo do ministro da Administração Interna integra a Inspetora Geral da IGAI, o Comandante Geral da GNR, o Diretor Nacional da PSP, o Diretor Nacional do SEF, o Diretor Nacional da PJ, o Secretário Geral do MAI e representantes de associações de empresas de segurança privada e de associações representativas do pessoal de vigilância.

Um dos seguranças suspeitos das agressões a dois jovens junto às instalações da Urban Beach foi entretanto detido pela PSP, segundo fonte policial citada pela Lusa.

A medida cautelar de encerramento do estabelecimento Urban Beach foi decidida pelo ministro da Administração Interna e "visa evitar novas ocorrências no interior ou nas imediações do referido espaço e a manutenção da segurança e ordem públicas", pode ler-se na nota do MAI.



A decisão teve em conta as 38 queixas ocorridas ao longo do ano de 2017, "por alegadas práticas violentas ou atos de natureza discriminatória ou racista".



De acordo com a nota do MAI, a medida cautelar tem o prazo de seis meses, período durante o qual "o proprietário do estabelecimento deve adotar as medidas necessárias ao regular funcionamento do mesmo que vierem a ser determinadas pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP no que respeita às condições de segurança".



O Ministério da Administração Interna determinara já na última noite o encerramento da discoteca K Urban Beach, “na sequência dos acontecimentos da madrugada de 1 de novembro”.