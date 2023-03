MAI diz que o risco de incêndio em 2023 aumentou 40% face a 2022

José Luís Carneiro participou numa ação com a GNR de Monte Redondo, em Leiria, para sensibilizar os proprietários para a necessidade de efetuarem as limpezas obrigatórias aos terrenos.



%u201CHoje pudemos ouvir da parte da GNR, que é quem tem uma base de dados que permite comparar vários indicadores, que à luz dos indicadores conhecidos ao dia de hoje o risco aumenta em cerca de 40% relativamente a 2022. A própria União Europeia já veio sensibilizar os países do mediterrâneo, [alertando] que os riscos este ano, comparativamente aos anos anteriores, são superiores%u201D, adiantou o ministro da Administração Interna.



O ministro esteve reunido com a GNR e acompanhou o trabalho da Campanha Floresta Segura, que está a identificar os terrenos em incumprimento e que é necessário limpar.



"A GNR está neste momento no terreno em todo o país a sensibilizar as autarquias e os proprietários para a necessidade de proceder às limpezas previstas na lei relativas à segurança do edificado", nomeadamente, "todas as áreas circundantes às habitações que devem ser objeto de limpeza", referiu.