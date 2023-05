MAI "mais do que disponível" para ser ouvido em comissão de inquérito

Lusa

O ministro da Administração Interna confirma que foi contactado por João Galamba a 26 de abril, depois dos acontecimentos no Ministério. José Luís Carneiro garante que a única coisa que fez foi facilitar o contacto com o diretor-geral da PSP. Em declarações aos jornalistas esta sexta-feira, o governante disse ainda estar "mais do que estar disponível" para ser ouvido na comissão de inquérito à TAP.