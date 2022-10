MAI manifesta "satisfação" pelas buscas relacionadas com contratos do SIRESP

O Ministério da Administração Interna (MAI) manifestou hoje "satisfação" pelas buscas que a Polícia Judiciária está a efetuar na Secretaria-Geral do MAI, a quatro empresas e três residências particulares relacionadas com os contratos com a rede de emergência do Estado SIRESP.