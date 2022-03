MAI obriga forças de segurança a devolver o subsídio de risco

Foto: Nuno Patrício - RTP

Vão avançar para tribunal os profissionais da GNR que tiveram de devolver o subsídio de risco, atribuído no âmbito da pandemia. A Associação dos Profissionais da Guarda diz que não foi ouvida a reclamação que fez junto do Ministério da Administração Interna e garante que todos os profissionais envolvidos têm direito ao subsídio extraordinário porque lidaram diretamente com situações de risco.