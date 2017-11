MAI ordena encerramento da Urban Beach

Foi à porta deste estabelecimento noturno que dois jovens foram agredidos com violência, alegadamente pelos seguranças da discoteca.



O Presidente da Câmara de Lisboa já pediu uma reunião à secretária de Estado da Administração Interna.



Fernando Medina quer reunir toda a informação e já disse que não hesitará em penalizar a discoteca depois de estar na posse de todos os dados.



O Bloco de Esquerda e o CDS defendem a mesma posição do Presidente da Câmara.



Os dois jovens foram agredidos na madrugada de quarta-feira. As imagens podem impressionar.



As repetidas agressoes à porta da discoteca foram feitas alegadamente pelos seguranças.



A administração da discoteca garantiu à RTP que eles já foram afastados.



Esta não é a primeira vez que a discoteca Urban Beach está envolvida em casos de agressão.



O Ministério Público já abriu um inquérito.