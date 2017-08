MAI ordena inquérito sobre qualidade da alimentação dos bombeiros

RTP 28 Ago, 2017, 18:11 / atualizado em 28 Ago, 2017, 18:35 | País

Em comunicado enviado às redações, lê-se que o Secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, ordenou a abertura do inquérito tendo como "base várias denúncias, segundo as quais as refeições são inapropriadas face ao desgaste a que os operacionais são sujeitos neste tipo de missão".



O Ministério quer respostas até ao dia 30 de setembro.



A nota da Administração Interna adianta que "nos termos da Diretiva Financeira 2017, a Autoridade Nacional de Proteção Civil suporta financeiramente as refeições dos operacionais que participam no combate aos incêndios, nos seguintes valores: almoço e jantar (7 euros por refeição); pequeno-almoço, lanche e dois reforços (1,80 euros), a que corresponde um total diário de 21,2 euros por operacional".



Ainda de acordo com o MAI, "nos termos da Diretiva Operacional Nacional nº2 - DECIF, os corpos de bombeiros e as câmaras municipais, da área onde decorre o incêndio, têm a responsabilidade do apoio logístico das diversas entidades integrantes do DECIF, nomeadamente a alimentação dos operacionais envolvidos nos teatros de operações".