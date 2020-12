MAI ouvido no Parlamento

Eduardo Cabrita dá hoje explicações no Parlamento.O ministro da Administração interna responde na Comissão de Assuntos Constitucionais sobre as questões que envolveram a morte do cidadão urcraniano no centro temporário do SEF no aeroporto de Lisboa.

Nas respostas, o ministro pode ainda avançar pormenores sobre a reestruturação do sistema nacional de segurança que pode implicar a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.