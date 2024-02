O ministro da Administração interna reúne-se, já esta manhã, com o diretor nacional da PSP e com o comandante-geral da GNR.

Em comunicado, o governo anunciou a abertura de dois inquéritos urgentes por parte da Inspeção Geral da Administração Interna aos acontecimentos Famalicão.



Um inquérito pretende apurar as súbitas baixas médicas apresentadas por polícias.



Outro, foi aberto devido à declaração do presidente do sindicato Nacional da polícias que alertou para o facto de não vir a haver polícias disponíveis para transportar as urnas das eleições de 10 de março.