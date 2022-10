MAI "satisfeito" com buscas da PJ

Em comunicado, o Ministério sublinha que as diligências agora em curso estão relacionadas com uma participação feita ao Ministério Público pela ex-ministra Francisca Van Dunem, no sentido de "serem adotadas as providências adequadas às suspeitas sobre a regularidade formal dos atos preparatórios e contratos relativos ao concurso SIRESP".





As buscas domiciliárias e não domiciliárias estão hoje a decorrer em vários locais e visam “a recolha de prova relacionada com eventuais favorecimentos de indivíduos e/ou entidades particulares, em detrimento do interesse público, através de adjudicação de contratos relacionados com o SIRESP”.

Em causa estarão os crimes de tráfico de influência, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, corrupção passiva, corrupção ativa, participação económica em negócio, abuso de poder e prevaricação.