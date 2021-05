MAI sobre Odemira: "Prioridade neste momento é a saúde pública"

Em declarações aos jornalistas no final da uma reunião,", disse o governante, sublinhando que o Governo está "ciente" e atento ao respeito pelos Direitos Humanos, mas que as"Quero que trabalhem com os mesmos direitos que têm os emigrantes portugueses" que residem no estrangeiro, frisou.São várias as denúncias de imigração ilegal para efeitos de exploração laboral e de tráfico de seres humanos nas explorações agrícolas no litoral alentejano. O Ministério Público está a investigar 11 inquéritos sobre auxílio à imigração ilegal para efeitos de exploração laboral.

Também o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras já abriu seis inquéritos só este ano sobre a situação em Odemira. A nível regional, foram abertos 32 inquéritos no Alentejo.







Sobre a evolução da situação pandémica, o ministro Eduardo Cabrita não adiantou se o Governo pretende levantar a cerca sanitária nas duas freguesias visadas já esta semana. “O Conselho de Ministros fará a avaliação da situação”, adiantou o ministro, sublinhando no entanto que o "referencial internacional" para a aplicação deste tipo de medidas é geralmente de 14 dias.







De acordo com o ministro foram realizados em Odemira 11 mil testes durante o mês de abril e até ao dia 3 de maio. O governante adiantou ainda que Odemira completou na segunda-feira a vacinação de todos os cidadãos identificados com mais de 60 anos de idade. “É provavelmente o primeiro concelho do país a completar a vacinação de todos os cidadãos com mais de 60 anos”, sublinhou.







Desde 29 de abril, dia de instauração da cerca sanitária, não se regista nenhum novo caso na freguesia de Longueira/Almograve. Na freguesia de São Teotónio houve uma reversão de 127 casos registados a cada 14 dias para 53 casos a cada 14 dias. Resultados que mostram que as duas freguesias estão "no caminho certo".







Em relação aos 22 casos identificados de alojamentos com migrantes sem condições sanitárias, todas as pessoas dessas habitações começam a ser testadas "a partir de hoje", garantiu o ministro.







Devido à situação vivida naquele concelho, quem não tiver condições de permanência no local de alojamento será colocado na Pousada da Juventude de Almograve ou na residência de estudantes de Odemira, adiantou Eduardo Cabrita.







Sobre a Zmar, que se encontra em situação de insolvência, o ministro adianta que a unidade tem uma disponibilidade para acolher entre 90 a 120 pessoas e que por isso será usada "se for necessário".