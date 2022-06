Maio foi o mês mais quente e seco em quase um século

Um problema cada vez mais frequente e que deve ser tratado com soluções de longo prazo no entender do antigo secretário de Estado do Ambiente, Poças Martins e não pode ser tratado como uma questão de emergência.O especialista em recursos hídricos da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto considera essencial adaptar o país a esta nova realidade.

Como não falta água nas torneiras na maior parte do país, são poucos os que se preocupam em poupar, mas é preciso mudar mentalidades.