Maior consumo de antibióticos na Europa cria maior resistência nas bactérias

As bactérias estão a ganhar mais resistência na Europa devido ao aumento do consumo de antibióticos. Há quem lhe chame pandemia oculta.

Em Portugal, a evolução é positiva e em sentido contrário ao restante continente europeu assiste-se a uma redução do consumo desde 2013, atenuada um pouco durante a pandemia.



O Infarmed revela ao Jornal de Notícias que, nos anos de 2019, 2020 e já este ano, venderam-se menos milhão e meio de embalagens nas farmácias e consumiram-se menos 600 mil unidades em meio hospitalar.



Combater as infeções hospitalares e reduzir a resistência aos antibióticos é o objetivo de uma parceria que junta a Direção-Geral da Saúde e a Fundação Calouste Gulbenkian e que é apresentada esta quinta-feira, Dia Europeu do Antibiótico.



É uma iniciativa que pretende ter um impacto direto na diminuição da mortalidade e dos custos hospitalares.