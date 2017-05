Maior escaravelho da Europa está a desparecer mas Gaia vai construir-lhe um abrigo

Lusa 12 Mai, 2017, 12:08 | País

Em causa estão as chamadas "vacas-louras", inseto cujo macho dispõe de mandíbulas de grande tamanho, muito maiores do que as das fêmeas, que lhes servem como meio de luta com machos rivais.

O primeiro impulso de quem se cruzar com uma destas "vacas" é pisá-las mas os especialistas que estudam a área alertam que em causa está uma espécie essencial à saúde das florestas que se alimenta de madeira de árvores de folha caduca já morta e em decomposição.

E no sábado das 15:00 às 16:30 quem quiser construir um abrigo para esta espécie em vias de extinção poderá participar no `workshop` promovido pelo Parque Biológico de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto.

"O Parque Biológico tem como objetivo principal a conservação da qualidade da natureza. Todas as atividades que se desenvolvem têm um cunho de educação ambiental para todo o público que usufrui de um espaço que é único a nível nacional mas também tem a vertente de potenciar a biodiversidade e criação de ecossistemas adequados", descreveu à agência Lusa a vereadora responsável pelo pelouro do Ambiente na câmara de Gaia, Mercês Ferreira.

A responsável recordou que as vacas-louras estão classificadas como espécie em vias de extinção, sendo "fundamentais", disse, "para a criação de ecossistemas que aumentam e potenciam os bosques e a criação de floresta": "Nós temos essa espécie, portanto temos de a potenciar", resumiu.

A iniciativa, que decorre em colaboração com a Rede Portuguesa de Monitorização da Vaca-Loura, nasce de uma parceria com a iniciativa VACALOURA.pt, um projeto de conservação da natureza e educação ambiental que tem procurado adquirir dados sobre a distribuição e o estado de conservação destas espécies de escaravelhos em Portugal, utilizando dados transmitidos pelos cidadãos.

A vaca-loura é uma espécie que está a desaparecer, sendo, atualmente, protegida por leis comunitárias.

"O `workshop` é uma forma de divulgarmos o trabalho e o equipamento [Parque Biológico] que tem muitas potencialidades e ao mesmo tempo fazer um alerta no mundo de hoje que tem estas questões muito emergentes e que são importantes para o futuro", acrescentou Mercês Ferreira.

A vereadora acredita que o trabalho que será desenvolvido venha a ser replicado no país, ainda que, frisou, "já existam felizmente outros casos de estudo sobre a espécie".

Quanto ao Parque Biológico de Gaia este é um equipamento "muito procurado" e que promove oficinas temáticas sobre ambiente, conferências, `workshops`, entre outras atividades mantendo as escolas como "público-alvo favorito". Somam-se os grupos que procuram o espaço para passar uma noite, por exemplo, e realizar atividades.