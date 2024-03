Maior parte das queixas de assédio nas universidades acaba arquivada

A comissão independente criada para o efeito dá uma conferência de imprensa na tarde desta quarta-feira.

A questão do assédio moral e sexual levou as universidades portuguesas a abrirem canais de denúncia e as queixas surgiram, mas com poucas soluções.





De acordo com o Jornal de Notícias, quatro denúncias mais recentes deram origem a processos disciplinares, embora, no ano passado, a ministra do Ensino Superior, Elvira Fortunato, tenha mencionado dezenas de casos visados pelas universidades desde 2018.



Um dos exemplos foram as várias denúncias de condutas sexuais impróprias a envolver o sociólogo Boaventura de Sousa Santos, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.