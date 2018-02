Maioria dos alunos chumba em mais de 75% das escolas

Lusa03 Fev, 2018, 08:22 | País

O Ministério da Educação decidiu analisar as escolas tendo em conta os alunos que conseguiam terminar o ciclo de ensino sem chumbar e sem ter negativa nos exames nacionais e chamou-lhe "Percursos Diretos de Sucesso".

No ano passado, em 75% das escolas do 3.º ciclo mais de metade dos alunos não conseguiu concluir o 9.º ano sem chumbar pelo menos uma vez ou sem ter negativa numa das provas nacionais.

Num universo de 1.145 escolas, apenas 287 (25%) conseguiram que pelo menos metade dos seus alunos tivesse um percurso direto de sucesso.

No secundário, a situação agravou-se ainda mais: Só 15,7% das escolas tiveram mais de metade dos seus alunos com percursos diretos de sucesso.

Das 546 escolas secundárias analisadas, só 86 tiveram pelo menos 50% dos seus alunos com sucesso, sendo que as primeiras 30 da lista são escolas privadas.

No 3.º ciclo, a primeira escola pública aparece em 12.º lugar mas a segunda pública só aparece em 31.º lugar.

A Escola Secundária Infanta Dona Maria é a escola pública mais bem classificada tanto entre os alunos do 3.º ciclo como entre os alunos do secundário.

A presença de escolas públicas no `top` dos `rankings` aumenta quando se compara a percentagem de alunos com percursos de sucesso em relação à média nacional de estudantes com níveis escolares semelhantes.

Entre as dez melhores classificadas, seis escolas são públicas. Depois do Colégio de São Miguel de Fátima, em Ourém, aparece a Escola Básica e Secundária de Arga e Lima, em Viana do Castelo, e a Escola Secundária de Porto de Mós, em Leiria.

A escola de Leiria destaca-se ao ter a segunda taxa mais elevada de percursos de sucesso (no universo das escolas públicas) mas também surpreende uma vez que, em média, as mães dos alunos que frequentam esta escola têm apenas 9,7 anos de estudos.

A maioria das escolas mais bem classificadas é frequentada por alunos de famílias com elevadas habilitações académicas, segundo os dados socioeconómicos, que revelam ainda que os jovens de famílias carenciadas têm mais dificuldades em conseguir fazer o seu percurso sem reprovações.

Apesar de as taxas de sucesso continuarem muito baixas, houve uma melhoria em relação ao ano anterior.

No final do ano letivo passado, 46% do total de alunos conseguiram terminar o 9.º ano sem chumbos nem negativas nos exames, o que revela um aumento de seis pontos percentuais em relação ao ano anterior.

No secundário também se registou uma melhoria de resultados, com 42% dos alunos a terminar o 12.º ano com um percurso de sucesso (mais cinco pontos percentuais em relação ao ano anterior).

Os dados divulgados pelo Ministério da Educação revelam ainda que as raparigas conseguem ter melhores resultados do que os rapazes: no 3.º ciclo, a maioria das raparigas (51%) teve um percurso de sucesso contra 41% dos rapazes, uma diferença que se esbate um pouco no secundário, onde as raparigas continuam a ter melhores resultados (47% contra 37% dos rapazes).

Os distritos de Coimbra e Braga são os únicos onde pelo menos metade dos alunos do básico consegue ter um percurso de sucesso, com 57% e 50% dos alunos respetivamente.

No secundário nenhum distrito consegue que, pelo menos, metade dos alunos nunca chumbe: Braga e Viana são os melhores, com 48% dos alunos a conseguir terminar o 12.º ano sem perder nenhum ano e com positiva nos exames nacionais.