Maioria dos internados em UCI está entre os 40 e os 59 anos

Há mais um número que vale a pena destacar, avançado pelos responsáveis do Instituto Ricardo Jorge, que regista uma redução em 85% das hospitalizações de pessoas com mais de 80 anos.



Para os mais jovens, acaba de ser anunciada a vacinação de adolescentes com 16 e 17 anos no fim de semana de 14 de agosto e dos que têm entre 12 e 15 nos fins de semana seguintes, se houver aprovação da DGS.



Quanto ao esperado alívio das restrições, confirma-se desde logo uma proposta de alteração da matriz de risco, que passa a ter um limiar mais elevado, de 480 casos por 100 mil habitantes, o dobro do anterior.



Outros dados científicos que chegam nesta altura ao Governo apontam para menos situações de uso obrigatório de máscara em espaços públicos e também para um aumento do número de clientes por mesa nos restaurantes, mas dependente do nível de risco.