Mais 11.006 casos de covid-19 e 23 óbitos registados em Portugal

De acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, Portugal tem neste momento 1358 doentes internados (menos 120 do que no dia anterior), dos quais 96 em unidades de cuidados intensivos (menos seis do que na véspera). Nas últimas 24 horas recuperaram da doença 1752 pessoas, aumentando o total de recuperados para 2.787.412. Há ainda mais 9231 casos ativos.





Do total de novos casos, 3817 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, 2947 na região centro, 1979 na região norte, 772 no Alentejo e 634 no Algarve. Nas regiões autónomas, foram confirmas mais 504 infeções na Madeira e 353 nos Açores.





Relativamente aos óbitos, dez foram registados na região norte, seis na região centro, seis em Lisboa e Vale do Tejo e um no Alentejo.







Desde que foi identificado o primeiro caso de covid-19 em Portugal, já foram confirmados 3.273.624 casos e 21.086 óbitos.