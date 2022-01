Mais 11.080 infeções e 14 mortes associadas à covid-19

Há mais 7.099 casos ativos e 2.566 contactos em vigilância. Foram identificados também 3.967 casos recuperados, mostra o Estão agora internados 1.081 doentes em enfermaria (um aumento de 58 face a sábado). Em cuidados intensivos estão 148 doentes, mais seis do que na véspera. , mostra o boletim da Direção-Geral da Saúde





Com 6.111 novos casos, Lisboa e Vale do Tejo volta a ser a região com maior número de infeções reportadas. Segue-se a região Norte com 2.998 casos, a região Centro com 596, o Alebtejo com 374 e o Algarve com 340. Também na Madeira há mais 525 e nos Açores 136 casos.

Desde o início da pandemia, Portugal já reportou 1.424.016 casos de covid-19 e 18.990 mortos.