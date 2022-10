Mais 198 timorenses chegaram a Portugal na última madrugada

Mais 198 cidadãos timorenses chegaram a Portugal na última madrugada. Os números foram divulgados, no parlamento, pela Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, durante uma audição conjunta nas comissões parlamentares de Assuntos Constitucionais e de Cultura e Desporto.



"Entraram em Portugal, nos últimos meses, cerca de 5 mil cidadãos timorenses e saíram cerca de 4 mil. Permanecem em Portugal cerca de 1073 timorenses aos quais devemos acrescentar os cerca de 198 que chegaram esta madrugada", afirmou a ministra Ana Catarina Mendes.



As perguntas ao Governo sobre a situação dos cidadãos provenientes de Timor-Leste - que têm chegado a Portugal em números considerados elevados pelas autoridades - foram colocadas pelas bancadas do Chega e do PSD.



Na resposta, a Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, que garantiu que o Governo está a "trabalhar" e a "acompanhar" a situação em conjunto com as autoridades e com várias autarquias, adiantou ainda: "Há 865 cidadãos timorenses que estão identificados, 542 que estão realojados e 161 que já estão integrados no mercado de trabalho".

Durante a audição, a governante defendeu que a questão dos timorenses em situação de sem-abrigo em território nacional é um "problema humanitário" que envolve pessoas que receberam convites de trabalho, em muitos casos, por parte de "redes criminosas".



"As autoridades têm de atuar - e estão a atuar - e não me compete a mim falar sobre o trabalho e as conclusões a que vão chegar as autoridades. Mas, para o governo português, é inadmissível que haja redes de exploração laboral num Estado decente. Isso não permitiremos", vincou Ana Catarina Mendes perante os deputados.



Esta sexta-feira ficou a saber-se que o presidente da República de Timor-Leste, José Ramos-Horta, vai fazer uma visita de Estado a Portugal entre os dias 29 de outubro e 4 de novembro. A Ministra dos Assuntos Parlamentares confirmou, no parlamento, que haverá "reuniões" com o chefe de Estado timorense sobre a situação dos cidadãos que têm chegado a Portugal nos últimos meses.