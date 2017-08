Mais 20 novas equipas de sapadores florestais

Houve mais de uma centena de candidaturas a receber novas equipas de sapadores florestais mas para já haverá apenas vinte.



Oliveira do Hospital, o município onde será feita a apresentação, não receberá nenhuma.



O presidente da autarquia contou à Antena 1 que Oliveira do Hospital tem três equipas de sapadores e queria mais uma mas não conseguiu.



José Carlos Alexandrino acredita que apenas vinte novas equipas para todo o país é pouco.



A primeira zona de intervenção florestal para prevenção de incêndios foi criada em Oliveira do Hospital há dez anos, no entanto, o número de incêndios no concelho tem sempre aumentado.





A jornalista Rita Fernandes revela para onde vão as vinte novas equipas.O Governo apresenta as vinte novas equipas de sapadores florestais com críticas à mistura.