Mais 26 surtos de covid-19 em escolas. Um quarto da população com mais de 70 anos sem dose de reforço

Portugal continental registava 647 surtos ativos de covid-19 no início da semana, a maioria em escolas. Há esta semana mais 26 surtos em escolas do que na última semana. São já mais de 400 surtos. O autoagendamento para a vacinação de crianças já começou e para esta quinta e sexta-feira estão previstas administrar as doses de reforço para quem tomou a vacina da Janssen.