Mais 39.074 casos de covid-19 e 25 óbitos em Portugal

Foram reportados mais 8.342 casos ativos e 3.442 contactos em vigilância. Há também a registar 30.707 recuperados nas últimas 24 horas.





Lisboa e Vale do Tejo reportou 16.989 casos, a Região Norte 14.094, o Centro 4.285, no Alentejo 1.154 e no Algarve 1.021. Na Madeira há ainda 1.152 novas infeções e nos Açores 379.





Os internamentos por covid-19 continuam a aumentar. Estão em enfermaria 1.311 doentes, um aumento de 60 relativamente aos dados de quarta-feira. E em unidades de cuidados intensivos encontram-se 158 pessoas, mais 15 do que na véspera.





Desde o início da pandemia, Portugal acumula um total de 1.539.050 casos confirmados e 19.054 óbitos associados à covid-19.