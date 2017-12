Mais 500 novas camas de cuidados continuados

Um despacho conjunto dos ministérios das finanças, do trabalho, solidariedade e segurança social e da saúde. Estes contratos-programa são de "extrema relevância" para o funcionamento da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).



O coordenador da reforma dos cuidados continuados integrados, Manuel Lopes, destaca a importância do reforço do número de camas.



Manuel Caldas de Almeida da União das Misericórdias Portuguesas (UMP) saudou a realização de novos contratos com entidades da rede de cuidados continuados, afirmando que "aumenta a disponibilidade de camas" e "dá sustentabilidade às unidades".





Os contratos abrangerão 45 instituições, entre as quais misericórdias e instituições particulares de Solidariedade social, de várias regiões do país.