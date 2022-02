Mais 50.447 casos de covid-19 e 53 mortos em Portugal

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde indica que, esta quinta-feira, há mais 50.447 casos de infeção em Portugal e mais 53 óbitos devido à covid-19. O relatório mostra ainda que há mais 29.100 casos ativos, 21.294 recuperados e 7.365 novos contactos em vigilância.



O Norte do país continua a ser a região com mais casos diários, tendo reportado em 24 horas 20.279 novas infeções. Já Lisboa e Vale do Tejo reportou 14.293, no Centro do país contabilizaram-se mais 9.455, no Alentejo 2.272 e no Algarve 2.103.



O mesmo documento indica que nos Açores foram reportados mais 1.511 casos e na Madeira 534.





Esta quinta-feira, estão internadas 2.440 pessoas com covid-19 em enfermaria, menos dois doentes do que ontem. E em Unidades de Cuidados Intensivos estão 155, mais seis nas últimas 24 horas.