Mais 5.373 casos de Covid-19 e 19 mortos em Portugal

Registam-se ainda mais 1.149 casos ativos, 4.205 recuperados e 2.367 contactos em vigilância.





Lisboa e Vale do tejo reportou 1.783 novos casos, a região Norte 1.549, no Centro 1.248, no Algarve mais 482 e no Alentejo mais 141. Na Madeira também se registaram mais 140 infeções e nos Açores 30.





Os internamentos, contrariamente a sexta-feira, aumentaram. Há 952 pessoas internadas com covid-19 em enfermarias (mais cinco do que ontem) e 142 em cuidados intensivos (mais cinco).