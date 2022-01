Mais 59.194 casos de covid-19 e 39 mortes registadas em Portugal

De acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, Portugal tem neste momento 2292 doentes internados nos hospitais, menos 28 do que no dia anterior. Deste total, 153 estão internados em unidades de cuidados intensivos (UCI), mais um do que na véspera.





Nas últimas 24 horas, recuperaram da doença 46.556 pessoas, aumentando o total de recuperados para 1.954.755. O boletim da DGS reporta ainda mais 12.599 casos ativos e mais 16.660 contactos em vigilância. No total, há neste momento 591.969 casos ativos e 611.042 contactos em vigilância, o que significa que mais de 1,2 milhões de portugueses estão em isolamento.







Do total de novos casos, 24.655 foram registados na região norte, 17.263 em Lisboa e Vale do Tejo, 10.596 na região centro, 2344 no Algarve e 1771 no Alentejo. Foram ainda confirmadas mais 1611 infeções nos Açores e 981 na Madeira.





Relativamente aos óbitos, 17 foram reportados em Lisboa e Vale do Tejo, oito na região norte, sete no centro, três no Alentejo, três no Algarve e um na Madeira.





A incidência encontra-se em 6130,9 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e em 6108,7 casos no continente. Já o índice de transmissibilidade, ou R(t), é de 1,16 a nível nacional e de 1,17 no continente.





Desde que foi identificado o primeiro caso de covid-19 em Portugal, já foram confirmadas 2.566.551 infeções e 19.827 óbitos associados à doença.