Mais 69.522 pessoas vacinadas com dose de reforço em 24 horas

De acordo com o boletim diário da DGS relativo à vacinação, já foi administrado o reforço da imunização contra o coronavírus SARS-Cov-2 a 1.792.187 pessoas.

Em paralelo, ascendem a 8.610.132 as pessoas que têm agora a "vacinação primária completa" (duas doses de vacina, na maioria dos casos), mais 3.017 do que na quarta-feira.

Receberam a dose de reforço 540.291 idosos com 80 ou mais anos, 605.116 pessoas da faixa entre os 70 e 79 anos e mais 300.171 do grupo entre os 65 e os 69 anos.

Em relação à vacina da gripe, os dados de hoje da DGS indicam que 11.067 pessoas foram vacinadas nas últimas 24 horas, o que faz com que estejam já imunizadas 2.155.138.

A covid-19 provocou pelo menos 5.278.777 mortes em todo o mundo, entre mais de 267,22 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.610 pessoas e foram contabilizados 1.181.294 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em 57 países de todos os continentes, incluindo Portugal.