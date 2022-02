Mais 7107 infeções e 38 mortes por covid-19 confirmadas em Portugal

De acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), Portugal tem atualmente 1396 doentes internados nos hospitais (mais 18 do que na véspera), dos quais 102 em unidades de cuidados intensivos (mais um do que no dia anterior).





Nas últimas 24 horas, recuperaram da doença mais 612 pessoas, aumentando o total de recuperados para 2.784.612. Há ainda mais 6457 casos ativos, mas menos 266.973 contactos em vigilância.





Do total de novos casos, 2531 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, 1535 na região norte, 1478 no centro, 424 no Algarve e 393 no Alentejo. Foram ainda confirmadas mais 408 infeções nos Açores e 338 na Madeira.





Relativamente aos óbitos, dez foram reportados na região centro, nove na região norte, nove em Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Alentejo, dois no Algarve, dois nos Açores e dois na Madeira.





Desde que foi identificado o primeiro caso de covid-19 em Portugal, já foram confirmados 3.258.408 casos e 21.039 óbitos.





A incidência a 14 dias da covid-19 situa-se, atualmente, em 2.222,5 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e em 2.157,4 casos a nível continental. Já o índice de transmissibilidade, ou R(t), é de 0,73 a nível nacional e de 0,71 no continente.