Mais 75% de novos casos de Covid-19 face à semana do Natal

Foto: Pedro Nunes - Reuters

Há uma subida pronunciada do número de casos (mais 75% face à semana do Natal), na segunda semana com mais casos desde o início da pandemia. Desde novembro que Portugal não registava um número tão elevado de novos casos. Houve quase 35 mil novas infeções, quase mais 15 mil do que na semana do Natal.