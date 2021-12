Mais 8.937 casos de Covid-19 e 11 óbitos em Portugal

De acordo com o boletim epidemiológico desta quarta-feira, há mais 5.172 casos ativos, 3.754 recuperados e 3.687 contactos em vigilância.





Em Lisboa e Vale do Tejo foram reportados 4.221 novos casos, a região Norte 2.541, a região Centro 1.272, o Algarve 353 e o Alentejo 183. Na Madeira foram reportados mais 282 infeções e nos Açores 85.





Esta quarta-feira, estão internados 909 doentes com covid-19 em enfermarias (mais cinco do que ontem) e 155 em unidades de cuidados intensivos (mais dois).







Quanto à matriz de risco, Portugal continua na zona vermelha, mantendo-se as tendências de subida na incidência e de descida do índice de transmissibilidade. Os dados divulgados esta quarta-feira indicam que há um aumento da incidência a 14 dias por cem mil habitantes para 579,3 a nível nacional e 582,3 no continente.



O R(t), por sua vez, voltou a diminuir, mas continua acima de 1, persistindo assim uma tendência crescente dos contágios: está em 1,07 a nível nacional e no continente.