Mais acidentes e menos mortos e feridos na primeira fase da operação `Hermes`

Lusa 03 Jul, 2017, 20:13 | País

Ao todo, de sexta-feira a domingo, houve 623 acidentes, mais 93 do que no período homólogo do ano passado, com quatro mortos (menos três) e 11 feridos graves (menos 14).

A intensificação das ações de patrulhamento e apoio insere-se na operação "Hermes -- Viajar em Segurança" e acontece na altura de verão, quando há um aumento do trânsito, quer por férias quer por outros eventos que acontecem neste período.

Nos três dias da primeira fase da operação "Hermes", ainda de acordo com o balanço divulgado em comunicado, foram detidas 110 pessoas por conduzirem com uma taxa de álcool superior ao permitido, e mais 21 por falta de carta de condução.

E foram detetadas 3.266 infrações, a maior parte (1.500) por excesso de velocidade mas também por uso de telemóvel (101), por condução com excesso de álcool e por falta de cinto de segurança.

A segunda fase da operação "Hermes" decorre a meio do mês (14 a 16) e a terceira no final (28 a 30). As outras três fases serão no mês de agosto e no primeiro fim de semana de setembro.