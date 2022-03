Mais casos de violência sobre mulheres em janeiro e fevereiro do que no ano passado

Houve mais 160 casos de violência sobre as mulheres nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, na comparação com ao mesmo período de 2021. Os dados foram apresentados pela ministra da Administração Interna, no final de uma visita a um espaço de resposta integrada de apoio à vitima, no Campus da Justiça.