Mais de 100 mil vacinados contra coronavírus e gripe na terça-feira

Os números referentes a terça-feira representam um aumento em relação a segunda-feira. Nesse dia tinham sido vacinadas cerca de 75 mil pessoas com a dose de reforço para a covid-19, um número que nas últimas 24 horas subiu para 86.108.

Juntando vacinas contra a gripe e contra a covid-19 foram vacinadas na terça-feira 104.189 pessoas em Portugal continental. Apenas contra a gripe foram vacinadas cerca de 12 mil pessoas.

Até hoje, ao todo, receberam a dose de reforço da covid-19 2.729.270 pessoas, segundo o boletim de vacinação da DGS. O documento divulgado indica também que têm agora a vacinação primária completa mais de 8,6 milhões de pessoas.

No grupo etário dos 5-11 anos estão vacinadas 95.628 crianças, mais 49 nas últimas 24 horas.

Em relação às doses de reforço da covid-19 estão já vacinadas 88% das pessoas com mais de 80 anos e 86% das pessoas entre os 70 e os 79 anos.

Nas idades entre os 60 e os 69 anos receberam a dose de reforço 58% das pessoas, e entre os 50 e os 59 anos estão vacinadas 21%.

Os dados da vacinação são calculados diariamente, entre as 00:00 e as 23:59 relativamente ao dia anterior da divulgação do relatório.

A covid-19 provocou mais de 5,41 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.921 pessoas e foram contabilizados 1.330.158 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal.