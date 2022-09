Mais de 130 mil pessoas já foram vacinadas em simultâneo contra gripe e Covid-19

Até final da semana 140 mil pessoas escolheram ser vacinadas apenas contra a gripe e mais de 150 mil apenas com a dose de reforço contra a covid.



Amanhã, chegam a Portugal mais 500 mil doses da vacina adaptada e no final do mês mais meio milhão.



A Direção-Geral da Saúde espera vacinar pelo menos três milhões pessoas até 17 de dezembro.