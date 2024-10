Mais de 1.300 ocorrências provocadas pelo vento forte, até às 09:00

Em declarações à agência Lusa, José Miranda, oficial de operações da ANEPC, adiantou à Lusa que entre as 18:00 de terça-feira e as 09:00 de hoje foram registadas 1.329 ocorrências, mais de 77% foram quedas de árvores e no norte do continente.

"A região norte foi a mais afetada pelo mau tempo com 988 ocorrências, sendo que o maior número 415 foi registado na Área Metropolitana no Porto com muitas quedas de árvores devido à ação do vento", adiantou.

De acordo com José Miranda, o mau tempo não provocou danos em habitações, mas sim em viaturas e estava a afetar às 10:00 a Linha do Minho, em Barcelos, que se encontrava interrompida devido à queda de árvores.

"Nestas ocorrências foram empenhados 3.850 operacionais e 1.321 meios terrestres", indicou.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu avisos amarelos para distritos do norte e centro do país relacionados com vento e chuva forte até às 12:00 de hoje.

O estado do tempo em Portugal está a ser afetado pela tempestade Kirk.