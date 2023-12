Mais de 150 condutores detidos nas últimas 24h

Nas últimas 24 horas, foram detidos 93 condutores com excesso de álcool no sangue.

A PSP registou 54 acidentes que resultaram em 23 feridos ligeiros.



A polícia de segurança pública deteve 12 pessoas por condução sob efeito de álcool e outras quatro por conduzirem sem carta.



Já a GNR, deteve 81 condutores com excesso de álcool no sangue, 35 dos quais com valores considerados crime. Deteve ainda outras 27 pessoas por conduzirem sem carta.



Nas últimas 24 horas, a Guarda Nacional Republicana registou 270 acidentes, dos quais resultaram quatro feridos graves e 80 feridos leves.