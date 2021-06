Mais de 150 mil inscritos nos exames do secundário, quase 60% para acesso ao superior

De acordo com os dados estatísticos hoje divulgados pelo Ministério da Educação, há 151.863 alunos inscritos para a 1.ª fase dos exames de 2021, que vão realizar 246.499 provas, sendo que, em média, cada aluno realiza mais de um exame.

Dos 66.977 rapazes e 84.886 raparigas inscritos, 90.141 presta provas para se candidatar ao ensino superior, ou seja, 59% do total.

Os cursos científico-humanísticos do ensino regular, como habitualmente, representam a grande maioria das inscrições (85%), havendo 9% de inscritos com origem nos cursos profissionais.

Os cursos artísticos especializados, o ensino recorrente e provas para equivalências representam, em cada um dos casos, 1% das inscrições.

Ciências e Tecnologias, Línguas e Humanidades e Ciências Socioeconómicas agregam a maioria das áreas de estudo dos alunos inscritos para exame.

Biologia e Geologia (42.055), Português (40.966), Matemática A (39.398) e Física e Química A (38.372) são as provas com maior número de inscritos.

Biologia e Geologia e Física e Química A são as que têm um maior número de alunos inscritos para melhoria de nota, com 7.681 e 5.755 inscrições, respetivamente. Já Português e Matemática A são as provas mais usadas para candidatura ao ensino superior, com 39.317 e 38.422 inscritos, respetivamente, com esse objetivo.

Latim tem apenas 12 alunos inscritos para exame, assim como Português como Língua não Materna. Há 10 inscritos para prestar provas a Mandarim.

A 1.ª fase dos exames do ensino secundário arranca a 02 de julho, com a prova de Português, às 09:30.

A prova de Física e Química A decorre a 08 de julho, pelas 09:30; Matemática A a 13 de julho, também às 09:30; e Biologia e Geologia a 15 de julho, à mesma hora.

A 1.ª fase de exames do ensino secundário termina a 16 de julho, com a prova de Geografia A.