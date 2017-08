Mais de 1500 bombeiros combatem 43 fogos ativos

O incêndio em Abrantes, no distrito de Santarém, causou ferimentos ligeiros em 19 pessoas e mantém no terreno mais de seis centenas de operacionais.



O fogo da Mealhada também fez 4 feridos ligeiros, 3 civis e um bombeiro.

Esta manhã, envolve quase 250 homens no terreno.



As autoridades destacam ainda o incêndio em Cantanhede, no distrito de Coimbra e os fogos em Ferreira do Zêzere, Santarém, e Alvaiázere, na região de Leiria.