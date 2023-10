Mais de 1.500 escusas à vista. Em que ponto estão as negociações entre Governo e médicos?

A proposta do Executivo prevê um aumento salarial de cinco por cento. No entanto, essa proposta é contestada pelas organizações sindicais por não acompanhar a perda do poder de compra.

Passos significativos

Na segunda-feira, em sede de comissão parlamentar de Saúde, Manuel Pizarro garantiu que estão a ser dados passos significativos para chegar a acordo com os médicos.





“Eu julgo que vamos dar passos muito significativos para tratar de uma articulação e de um equilíbrio, que poderia parecer à partida muito difícil”, afirmou o governante.Perante os deputados, Manuel Pizarro frisou que se trata do “equilíbrio entre reconhecer e valorizar a carreira médica e dos outros profissionais de saúde, que foram expostos durante a pandemia a um esforço absolutamente extraordinário e a quem depois da pandemia o país pediu para trabalharem ainda mais, para resolver os problemas existenciais que a pandemia tinha causado”.

“Fazer esse equilíbrio de valorização dessas carreiras e das condições de trabalho dos profissionais, com a garantia que daqui não resulta nenhuma diminuição da capacidade existencial do SNS e da capacidade de reorganização do SNS em favor dos cidadãos e em favor, também, dos próprios profissionais”, acrescentou.



O que disseram os sindicatos no domingo?

No final da reunião, a Federação Nacional dos Médicos admitia aceitar a reposição do horário semanal e o aumento do salário de forma faseada.“Pressupõe é que seja faseada. Nós temos a razoabilidade de parecer que isto não se consegue implantar imediatamente em janeiro”, esclareceu Joana Bordalo e Sá.No entanto, “de qualquer forma, entendemos que é possível, de uma forma razoável implementar isto de forma a servir todas as partes”.”.“Não só os médicos que atualmente trabalham com tanto sacrifício no Serviço Nacional de Saúde, que estão exaustos, que trabalham as 40 horas, mais todo o trabalho extraordinário, passando para um horário de 35 horas, se calhar não se vão embora. Se calhar, não vão rescindir”, alertou.

“Se calhar muitos médicos que trabalham a dez ou 20 horas por semana, se calhar até vão ponderar aumentar o horário para 35 horas”, rematou.







Houve matérias que objetivamente houve avanços, mas não podemos dizer que estejamos em condições de chegar a acordo. Até porque, a situação que se vive no Serviço Nacional de Saúde é de tal maneira complicada e complexa, que obriga a que o Governo tome medidas efetivas para captar os médicos no Serviço Nacional de Saúde”. . Até porque, a situação que se vive no Serviço Nacional de Saúde é de tal maneira complicada e complexa, que obriga a que o Governo tome medidas efetivas para captar os médicos no Serviço Nacional de Saúde”.Roque da Cunha salienta que, “se é verdade que quer em relação à questão das 35 horas, para nos aproximar dos restantes funcionários públicos”.

Já Jorge Roque da Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), afirmou que existiam avanços significativos, mas que ainda faltava criar condições para um acordo razoável.Para o secretário-geral do SIM, "em relação à carga de trabalho no serviço de urgência houve avanços, que podemos dizer significativos”“A verdade é que em relação às condições objetivas para que os médicos se sintam confortáveis, que estejam no Serviço Nacional de Saúde, ainda não foi possível chegar a esse acordo”, esclareceu.