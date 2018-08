Partilhar o artigo Mais de 1.500 operacionais combatem chamas de norte a sul do país Imprimir o artigo Mais de 1.500 operacionais combatem chamas de norte a sul do país Enviar por email o artigo Mais de 1.500 operacionais combatem chamas de norte a sul do país Aumentar a fonte do artigo Mais de 1.500 operacionais combatem chamas de norte a sul do país Diminuir a fonte do artigo Mais de 1.500 operacionais combatem chamas de norte a sul do país Ouvir o artigo Mais de 1.500 operacionais combatem chamas de norte a sul do país

Tópicos:

Aveiro Beja, Perna, Proteção, Viseu,