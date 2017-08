Mais de 1700 bombeiros combatem as chamas

RTP 16 Ago, 2017, 08:38 / atualizado em 16 Ago, 2017, 12:04 | País

Segundo o portal da Autoridade Nacional de Proteção Civil, boa parte dos meios de combate – 1125 operacionais, 377 viaturas e nove meios aéreos – enfrentavam ao final da manhã as chamas de três incêndios em Castelo Branco.O incêndio que lavrava desde a noite de terça-feira em Porto de Mós, Leiria, está dado como dominado. Cinquenta e sete operacionais combateram duas frentes.





Pelas 4h30, o maior número de operacionais e veículos concentrava-se ainda no incêndio que deflagrara em Louriçal do Campo. Ali o combate era travado por 518 bombeiros, apoiados por 150 meios terrestres.



Foi este incêndio, de resto, que calcinou na terça-feira o antigo Colégio de São Fiel, edifício histórico abandonado na aldeia de Louriçal do Campo.



Risco máximo em três distritos



c/ Lusa

A Câmara de Castelo Branco ativou pelas 22h30 de terça-feira o Plano de Emergência Municipal por causa do fogo naquele concelho, que atingia também o Fundão – onde as chamas foram dominadas já esta manhã.Em Vila de Rei, 586 operacionais e 167 meios terrestres combatiam dois incêndios, um dos quais já dominado.O fogo de Água Formosa alastrou ao distrito de Santarém, concretamente ao concelho de Mação, que integra desde as 4h40 a lista ocorrências consideradas importantes pela Proteção Civil.Em Vila Real, 229 operacionais, apoiados por 65 veículos, combatiam nas últimas horas três frentes de incêndio no concelho de Ribeira de Pena.Guarda, Castelo Branco e Faro são esta quarta-feira os distritos sob alerta máximo de incêndio, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O restante território de Portugal continental está em risco elevado ou muito elevado.O risco de incêndio é medido em cinco níveis, que podem oscilar entre o “reduzido” e o “máximo”.